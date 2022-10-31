Petrol
92.55
-1.30%
Euro
18.4395
-0.52%
Dolar
18.6157
0.19%
Altın
979.56
-0.32%
Borsa
3962
2.15%
Bitcoin
386.460
-0.06%
BTXN Coin
10.48
-0.85%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Fethiye’de 24 gündür aranan Alman turistin cesedi bulundu

    24 gündür kayıp olarak aranan Alman turistin, uçurumda cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin çürüdüğü belirtilirken, yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeninin belirleneceği öğrenildi.
    • 31.10.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fethiye’de 24 gündür aranan Alman turistin cesedi bulundu

    Almanya'dan Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

    Gece-gündüz her yerde aranan Wetzel, bu sürede bulunamadı.

    Kelebekler Vadisi’nde çürümüş cesedi bulundu

    Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'nde, bu sabah saat 08.00 sıralarında bir erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Jandarma ekipleri, uçurumdaki çürümüş cesedin yanındaki sırt çantasında, Fabian Philippe Faranz Wetzel'e adına düzenlenmiş bir pasaport buldu.

    Fethiye’de 24 gündür aranan Alman turistin cesedi bulundu #1

    Kesin ölüm nedeni belirlenecek

    İnceleme sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Güney Kore'deki faciada uyuşturucu ayrıntısı
    Dünya

    Güney Kore'deki faciada uyuşturucu ayrıntısı

    Yoğurdun saça faydaları nelerdir? Saç nemlendirici yoğurt maskesi..
    Sağlık

    Yoğurdun saça faydaları nelerdir? Saç nemlendirici yoğurt maskesi..

    Görüş Bildir