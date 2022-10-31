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- Fethiye’de 24 gündür aranan Alman turistin cesedi bulundu
Fethiye’de 24 gündür aranan Alman turistin cesedi bulundu
24 gündür kayıp olarak aranan Alman turistin, uçurumda cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin çürüdüğü belirtilirken, yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeninin belirleneceği öğrenildi.
- 31.10.2022 - 15:56
- Güncelleme : 31.10.2022 - 16:05
Almanya'dan Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Gece-gündüz her yerde aranan Wetzel, bu sürede bulunamadı.
Kelebekler Vadisi’nde çürümüş cesedi bulundu
Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'nde, bu sabah saat 08.00 sıralarında bir erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Jandarma ekipleri, uçurumdaki çürümüş cesedin yanındaki sırt çantasında, Fabian Philippe Faranz Wetzel'e adına düzenlenmiş bir pasaport buldu.
Kesin ölüm nedeni belirlenecek
İnceleme sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.