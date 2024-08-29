İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Akvaryum Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahale etti.
2 KİŞİ DENİZE ATLAYARAK KURTULDU
Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun çalışma yürüttü. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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