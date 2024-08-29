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Fethiye'de lüks teknede yangın: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu

Fethiye'de lüks teknede yangın: 2 kişi denize atlayarak kurtuldu Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında bir teknede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm tekneyi sardığı yangında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.