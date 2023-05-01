Fethiye’de milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilota tutuklama 2 paraşütün çarpıştığı kazada milli paraşütçü, hayatını kaybetti. Diğer paraşütün İngiliz pilotu ise tedavisinin ardından tutuklandı. Paraşütçünün cenazesi de toprağa verildi.2 paraşütün çarpıştığı kazada milli paraşütçü, hayatını kaybetti. Diğer paraşütün İngiliz pilotu ise tedavisinin ardından tutuklandı. Paraşütçünün cenazesi de toprağa verildi.

DHA Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı sporcularından 39 yaşındaki Orkut Baysal, önceki gün eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden ikili uçuş yaptı. Aynı saatlerde 1200 metre pistinden de İngiliz Thomas Aitken, tekli atlayış gerçekleştirdi. Paraşütler çarpıştı Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçen Baysal ve Ünal'ın paraşütü, yere 20 metre kala Aitken'in paraşütü ile çarpıştı, birbirlerine dolandı. Paraşütler, önce bir otelin binasına çarptı, ardından da havuz kenarına düştü. Orkut Baysal hayatını kaybetti, Ünsal ile Aitken Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. "Direkt geldi, kazaya neden oldu" Ünsal ile Aitken, aynı gün tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma kapsamında jandarmada ifade veren Andaç Ünsal, “İngiliz paraşütçü, inişte olduğumuz bir sırada direkt olarak gelip, bize çarparak kazaya neden oldu. Şikayetçiyim.” dedi. Thomas Aitken ise diğer paraşütü fark etmediğini belirterek, “Çarptığımda durumun farkına vardım. Üzgünüm.” dedi. İngiliz pilot tutuklandı Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aitken, tutuklandı. Öte yandan Ünsal, ifadesinin ardından yaşadığı Ankara'ya döndü. Ünsal, Orkut Baysal ile defalarca kez uçuş yaptıklarını söyleyerek “Kaza nedeniyle çok üzgünüm, acımız büyük.” dedi. Cenazesi defnedildi Orkut Baysal cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Dikili Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.