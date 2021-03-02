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    Fethiye'de orman yangını çıktı

    İlçede çıkan orman yangını, İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 17:03
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    Fethiye'de orman yangını çıktı

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşil Üzümlü Mahallesi Bucak Mevkiinde orman yanını çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

    Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

    Fethiye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

    Fethiye de orman yangını çıktı #1

    Fethiye de orman yangını çıktı #2

    Fethiye de orman yangını çıktı #3

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