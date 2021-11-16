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- Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
- AA
- 16.11.2021 - 04:04
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.
KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.