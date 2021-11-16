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    Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

    Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
    • AA
    • 16.11.2021 - 04:04
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    Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

    Fethiye de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi #1

    KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Fethiye de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi #2

    Fethiye de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi #3

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