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    Fethiye’de paraşütler havada çarpıştı

    21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde yarasa adam uçuşu yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu deniz düşen 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 07:22
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 07:29
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    Fethiye’de paraşütler havada çarpıştı

    Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden yarasa adam uçuşu yapan Çağdaş Türkmen, Belcekız sahilinde inişi geçtiği sırada, ticari uçuş yapan pilotun paraşütüyle çarpıştı.

    20 METREDEN DENİZE DÜŞTÜLER

    Paraşütlerdeki 3 kişi yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düştü.

    Bölgede görevli, Fethiye Sahil Güvenlik karakol komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince kurtarılan yaralılar karaya çıkarıldı.

    Fethiye'de paraşütler havada çarpıştı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Öte yandan 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde yarasa adam uçuşu yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışma sonrası paraşütlerinin denize düşme anı kameralara yansıdı.

    Fethiye’de paraşütler havada çarpıştı #1

    Fethiye’de paraşütler havada çarpıştı #2

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