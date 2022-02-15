FETÖ çatı davasının 2 şüphelisi Konya' da yakalandı

Haklarında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 4 FETÖ mensubu emniyet ekiplerince , gözaltına alınarak tutuklandı.

Konya'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 ŞAHIS YAKALANDI

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davasının şüphelilerinden olan ve haklarında her birinin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.B., H.K., A.K. ve M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.