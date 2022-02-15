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    FETÖ çatı davasının 2 şüphelisi Konya' da yakalandı

    Haklarında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 4 FETÖ mensubu emniyet ekiplerince , gözaltına alınarak tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:30
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    FETÖ çatı davasının 2 şüphelisi Konya' da yakalandı

    Konya'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

    KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 ŞAHIS YAKALANDI

    FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davasının şüphelilerinden olan ve haklarında her birinin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.B., H.K., A.K. ve M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR

    Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

    FETÖ çatı davasının 2 şüphelisi Konya da yakalandı #1


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