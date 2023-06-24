FETÖ firarisi Mustafa Boydak tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak İstanbul’da yakalandı. Tutuklanan Boydak’ın 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunuyor...

AA

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra FETÖ’ye üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları belirlenen Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticilerine yönelik operasyon başlatılmıştı.

Çok sayıda aile ferdi yakalanıp tutuklanırken, Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak firari durumdaydı.

Ataşehir'de yakalandı

Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün finans kaynaklarından olan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu tespit etti.

Kayseri'den hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olan Boydak, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boydak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.