‘Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ yalanıyla, 4 ilde 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Tunceli’de, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 2 vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Telefonda kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp, 'İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla korkutarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin tespiti için, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları mercek altına alındı.

Suriye uyruklu olduklarını tespit edilen 3 şüpheli, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

4 ilde 1 milyon TL dolandırıcılık

DHA’nın haberine göre; şüphelilerin, Tunceli, Mersin'in Tarsus ilçesi, Kilis ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 7 kişiyi toplam 1 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

İkna edemediklerine küfrettikleri belirlendi

Yakalanmamak için sürekli olarak GSM hattı değiştiren şüphelilerin ikna edemedikleri ve kendilerini şikayet edeceğini söyleyen kişilere küfredip hakarette bulundukları, bu kişilere tesadüfen evlerinin yanından geçen ambulans ve polis araçlarının çıkardığı siren seslerini dinlettikleri tespit edildi.

FETÖ yalanıyla 1 milyon TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı VİDEO



Şifre: Keriz, çorba, çatlatmak…

Şüphelilerin aralarında yaptıkları görüşmelerde, mağdurlara 'Keriz', kazandıkları paralara 'Çorba', kurguladıkları terör operasyonlarına 'Çatlatmak', bulundukları suç merkezlerine ise 'Atölye' diyerek şifreli konuştukları anlaşıldı.

Ekipler, 25 kişinin mağduriyetini engelledi

Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheliler, Tunceli'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yapılan teknik takip sırasında polis ve jandarma ekiplerinin dolandırılmak istenen 25 kişiye ulaşıp, mağdur olmalarının engellendiği belirtildi.