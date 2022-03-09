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    FETÖ’cü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı

    'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç, yakalandı. Dinç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:48
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    FETÖ’cü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce oluşturulan özel ekip, hakkında arama kararı bulunan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç'i takibe aldı.

    'FETÖ/PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dinç'in, önce kayıtsız olarak saklandığı ev daha sonra yine kayıtsız çalıştığı iş yeri belirlendi.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda Dinç'i yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa Dinç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

    FETÖ’cü eski Danıştay hakimi, Ankara da yakalandı #1

    FETÖ’cü eski Danıştay hakimi, Ankara da yakalandı #2


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