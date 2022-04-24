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    FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı Konya'da yakalandı

    Altı yıldır firari olan meslekten ihraç edilen Neyzen Özcan, eski görev yeri Konya'da ortaya çıktı.
    • 24.04.2022 - 15:02
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    FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı Konya'da yakalandı

    'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerini harekete geçirdi.

    Ekipler Özcan'ın kentte olabilme ihtimali üzerinde çalışma başlattı.

    Yakalandı

    2009-2011 yıllarında başsavcı vekili, 2011-2014 yılları arasında Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan, Selçuklu ilçesinde yakalandı.

    DHA'nın haberine göre Özcan gözaltına alınırken, saklanmasına yardım eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    FETÖ den aranan eski cumhuriyet başsavcısı Konya da yakalandı #1


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