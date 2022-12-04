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    FETÖ'den ihraç askerler, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişinin, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.
    • 04.12.2022 - 17:12
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    FETÖ'den ihraç askerler, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

    FETÖ terör örgütüyle mücadele etkin bir biçimde devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında 9 kişinin tekneyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

    9 şüpheli yakalandı

    9 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler arasında ihraç askerlar var

    Şüpheliler arasında, FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci olduğu tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

    FETÖ den ihraç askerler, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı #1

     

     


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