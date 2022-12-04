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- FETÖ'den ihraç askerler, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
FETÖ'den ihraç askerler, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
İçişleri Bakanlığı, aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişinin, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.
- 04.12.2022 - 17:12
FETÖ terör örgütüyle mücadele etkin bir biçimde devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında 9 kişinin tekneyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.
9 şüpheli yakalandı
9 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında ihraç askerlar var
Şüpheliler arasında, FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci olduğu tespit edildi.
DHA'nın haberine göre şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.