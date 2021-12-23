FETÖ'nün 'Adana bölge abisi'ne gözaltı

FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, operasyonla yakalandı. Şüphelilerden birinin örgütün Milli Eğitim yapılanmasında 'Adana bölge abisi' olduğu ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiye yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasıyla aranan Numan D. ve Sedat E. (65) ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Adem Ş.’yi (47) yakalayıp gözaltına aldı.

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Emniyete götürülen öğretmenlikten ihraç Numan D.'nin, örgütün Milli Eğitim yapılanmasında 'Adana bölge abisi' olduğu belirlendi. Numan D.'nin, kendine bağlı öğretmenlerle sık sık sohbet toplantıları yaptığı ve örgüte eleman temin çalışması yürüttüğü öne sürüldü. Ayrıca Numan D.'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün 'Adana bölge abisi' yakalandı

SERREHBER DE YAKALANDI

Hükümlülerden Adem Ş.'nin ise örgütün Konya'daki dershanelerinde 'serrehber' olarak görev yaptığı bildirildi. Adem Ş.'nin, dershanedeki zeki çocukları tespit edip, ideolojik eğitim verdiği ve örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. İhraç diğer öğretmen Sedat E.'nin de örgütün Milli Eğitim yapılanmasında aktif rol aldığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve Bank Asya hesap artırımı yaptığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.