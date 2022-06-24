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    FETÖ'nün avukatlık yapılanması: 17 şüpheli yakalandı

    FETÖ terör örgütünün avukatlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17’si yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.
    • 24.06.2022 - 09:14
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    FETÖ'nün avukatlık yapılanması: 17 şüpheli yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasında yer aldıkları, başkalarının adına kayıtlı hatlar ve ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları, kapatılan Bank Asya ve derneklerle irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında itirafçı beyanları bulunan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

    17’si yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara ve Bursa’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısı bulunan zanlılardan 17’sini yakaladı.

    3’ü yurt dışında

    AA’nın haberine göre adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 zanlının yurt dışında olduklarının tespit edildiği öğrenildi.


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