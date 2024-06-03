FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

AA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün gizli yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
6 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli Elazığ, Bingöl, Malatya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
Diğer şüpheli aranıyor
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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