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FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.