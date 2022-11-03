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    FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı

    FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında Karşıyaka imamı olarak faaliyet yürüten M.A. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
    • 03.11.2022 - 17:22
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    FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü İzmir yapılanmasında, Karşıyaka imamı olarak faaliyet yürüten 'Muaz' kod adlı M.A’.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Gözaltına alınan M.A.'nın  geçmiş yıllarda Kahramanmaraş bölge talebe mesullüğü, Bitlis esnaf mesullüğü yaptığı belirtildi.

    Himmet adı altında para topladığı tespit edildi

    M.A’nın, polisteki ifadesinde Karşıyaka'da esnaflardan 'himmet' adı altında büyük paraların toplandığını söylediği bildirildi.

    DHA'nın haberine göre, M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı #1


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