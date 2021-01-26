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    FETÖ’nün mali ayağına operasyon: 36 şüpheli için gözaltı kararı

    İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen iş adamlarının da aralarında bulunduğu 36 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
    • AA
    • 26.01.2021 - 08:15
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    FETÖ’nün mali ayağına operasyon: 36 şüpheli için gözaltı kararı

    İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon başlattı.

    BYLOCK KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı. Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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