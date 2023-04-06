FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu, savunma yapmadı 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, hakim karşısına çıktı. İnandı, davanın duruşmasında “Kahramanmaraşlıyım, yaşanan depremden etkilendim. Savunmamı sonraki celsede yapmak istiyorum” dedi.

DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık İnandı ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celsede savcılığın esasa ilişkin mütalaasını açıklandığını hatırlatarak, savunma için sanığa söz verdi.

"Depremden çok etkilendim"

Sanık İnandı, "Kahramanmaraşlıyım. Depremde tanıdıklarım zarar gördü. Yaşananlardan dolayı çok etkilendim, savunmamı sonraki celsede yapmak istiyorum." dedi.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İnandı'nın mazeretini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 16 Haziran'a ertelendi.