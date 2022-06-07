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    FETÖ’nün TSK yapılanmasına 9 ilde operasyon

    FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 07.06.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 08:50
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    FETÖ’nün TSK yapılanmasına 9 ilde operasyon

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor…

    21 gözaltı kararı

    Bu kapsamda, halen aktif görevde olan 4'ü yüzbaşı, 3'ü üsteğmen ve 7'si astsubay ile 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 5'i sivil olmak üzere toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    9 ilde operasyon

    DHA’nın haberine göre bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Ankara merkezli 5 ilde operasyon

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 17 kamu personeli ile DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.


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