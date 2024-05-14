FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 24 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik iki ayrı soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İki soruşturma açıldı

Başsavcılığın yürüttüğü diğer soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gizli hizmetler olarak adlandırılan FETÖ yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Görev yaptıkları illerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 7'si ihraç subay, 3'ü astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 7'si mahrem yönetici olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)