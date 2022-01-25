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    FETÖ'ye yönelik 'JANA' soruşturması: 29 gözaltı kararı

    FeTÖ'ye yönelik yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, 20 ilde operasyon için düğmeye basıldı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:37
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    FETÖ'ye yönelik 'JANA' soruşturması: 29 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

    20 İLDE OPERASYON: 29 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 29 kişi hakkında, Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildi.

    17'Sİ YAKALANDI

    Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen çalışmalarda 17 zanlı gözaltına alındı.

    FETÖ ye yönelik JANA soruşturması: 29 gözaltı kararı #1


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