FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in Ümraniye'de gözaltına alınan yeğeni, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Perşembe günü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu Muhammet Mahmut K.(39) gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Muhammet Mahmut K.'nın, grafiker olarak çalıştığı ve örgütün kripto isimlerinden biri olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammet Mahmut K., çarşamba günü adliyeye sevk edildi.

Muhammet Mahmut K.'nın adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı VİDEO