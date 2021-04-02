Yoldan geçtiği sırada ağlama sesleri duyan 20 yaşındaki genç, kendi hayatını riske atarak bataklığa saplanmış köpeği kurtardı. Köpeğin kurtuluş anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Filipinler'in Rizal eyaletindeki taş ocağı çöplüğündeki çamurda yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden Jeric Irog, önce öldüğünü düşünerek yoluna devam etti.

İçi rahat etmeyen genç geri dönerek köpeğe tekrar bakmaya geldi ve ağlama seslerini duydu.

YAVRUYU KURTARMAK İÇİN BATAKLIĞA GİRDİ

Hızla harekete geçen Jeric, ayakkabılarını çıkardı ve diz boyu bataklığa atlayarak kendi hayatını riske attı.

Yavru köpeğin çamura saplanmış bacaklarını yavaşça kaldırıp tekrar yola taşıyan genç, önce yıkadı daha sonra karnını doyurdu.

Şans adını verdiği köpeğin sağlıklı olduğu belirtildi.

"YİYECEK ARIYOR OLMALIYDI"

Filipinli genç verdiği bilgilerde, "Bataklığa nasıl ulaştığından emin değiliz ama aç görünüyordu, bu yüzden yiyecek arıyor olmalı ve kazara düşmüş olmalı. Saatlerdir orada sıkışıp kalmış olmalı. Köpeği gördüm ve ilk başta hareket etmediği için öldüğünü düşündüm. Ama sonra ikinci bir düşüncem oldu ve bakmak için geri döndüm. Yaptığıma çok sevindim. Onu kurtarmak özeldi. Sokak köpeği şimdi ona bakmak için gönüllü olan yakındaki bir sakinin yanında kalıyor." dedi.

Filipinler'de köpeği kurtarmak için bataklığa giren adam VİDEO

KURTULUŞ ANLARI KAMERADA

Kendi hayatını tehlikeye atarak köpeği kurtarmak için bataklığa giren Jeric'in o anları arkadaşının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin takdirini toplayan genç, duygu dolu anlar yaşadı.