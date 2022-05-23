Filipinler'de yolcu gemisinde yangın: 7 ölü, 23 yaralı

Yolcu gemisinde makine dairesinden kaynaklı çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.

Filipinler’in başkenti Manila’nın doğusunda yer alan Quezon şehri açıklarında bir yolcu gemisinde yangın çıktı.

Sabah saatlerinde hareket eden yolcu gemisi, Real limanına ulaşmadan yerel saatle 06.00’da yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi.

120 yolcu kurtarıldı

İhbar üzerine harekete geçen Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri, 130 kişiden fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinde çıkan yangın nedeniyle 2’si erkek 5’i kadın olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sahil Güvenlik ayrıca açıklamasında gemideki 120 yolcunun kurtarıldığını belirtti.

Filipinler'de yolcu gemisinde yangın VİDEO







Makine dairesinden çıktı

İHA'ya göre yetkililer, yangının ilk belirlemelere göre makine dairesinden çıktığını ifade ederken, gemideki yangının kontrol altına alınarak Real'de kıyıya çekildiği bildirildi.



