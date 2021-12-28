Filistin'de İsrail güçleri, kadınlara müdahale etti

Filistinlilerin evlerini yıkmaya çalışan İsrail güçleri, yıkımı durdurmak isteyen Filistinli kadınlara müdahale etti.

Filistin’in El-Halil kentindeki Batı Şeria bölgesinde, Filistinlilere ait evleri yıkmaya çalışan İsrail güçlerini durdurmak isteyen kadınlara, İsrailli polisler tarafından müdahale edildi.

İSRAİL GÜÇLERİ 2 KATLI EVİ YIKTI

Kalabalık bir askeri birliğin buldozerle Sandes bölgesine geldiğini söyleyen görgü tanıkları, Mohammed al-Atrash’a ait 150 metrekarelik 2 katlı evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtti.

Filistin'de evlerin yıkımını durdurmak isteyen kadınlara müdahale

YIKIMA ENGEL OLAN KADINLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Yıkım çalışmalarına engel olmak isteyen 3 kadına müdahalede bulunan İsrail güçlerinin, 'demografik kontrol' sağlama çabaları nedeniyle neredeyse her gün Filistinlilere ait evleri ve çeşitli yapıları yıktığını biliniyor.

İsrail, Filistinlilerin kendi arazileri üzerinde ev inşa etme veya var olan yapıları büyütme planlarını reddediyor.

İSRAİL SADECE KENDİ HALKINA OLANAK SAĞLIYOR

Bu karşın, İsrail halkının 'doğal büyümesini' karşılamak için işgal altında bulundurduğu bölgelerde İsraillilerin ev yapmasına izin veriyor.

Yaklaşık 700 bin İsrailliye yerleşim izni veren İsrail, Filistin halkına sunulmayan elektrik, su, yol gibi pek çok olanağı İsraillere sağlıyor.