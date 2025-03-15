Filistinli doktorun Türkiye'ye getirmek istediği kanser hastası babası öldü

DHA

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 yıldır görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Filistinli Doktor Hüseyin Atvan, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan babası Mervan Atvan'ın kanser hastası olduğunu söyledi.

Babasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a götürüldüğünü belirten Doktor Atvan, hastanede imkanların kısıtlı olması nedeniyle tedavisine tam başlanılmadığını, Türkiye'ye getirilmesini talep etti.

ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Babasını ziyaret etmek için Mısır'a hareket eden Doktor Atvan, yolculuk esnasında babasının hayatını kaybettiği haberini aldı.

Baba Atvan'ın aniden rahatsızlandığı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.