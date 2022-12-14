Sel sularının yıktığı evden kurtarılan çocukların babası "Allah, devletten razı olsun" dedi.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde sel felaketi yaşandı.

Bölgeyi olumsuz etkileyen sel, ev ve iş yerlerine zarar verdi.

Öte yandan seralarda da maddi hasar oluştu.

Çocuklar kurtarıldı

Taşan sular bir Suriyeli ailenin evine girmiş ve o sırada evde bulunan çocuklardan 4 yaşındaki Muhammed Emir Cezeri, 7 yaşındaki Zuhey Cezeri, 9 yaşındaki Halit Cezeri, 3 yaşındaki Melek Cezeri evde mahsur kalmıştı.

İHA'nın aktarımına göre; çocuklar, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak Finike Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

"Duruma üzüldüm ama Allah’tan geldi"

Tedavileri yapılan çocuklar gözetim altında tutulurken, çocukların babası Necmeddin Cezeri, “Bana haber verdiklerinde hemen geldim. Çocuklarım hastanede perişan haldelerdi. Ne konuşsam bilemiyorum. Duruma üzüldüm ama Allah’tan geldi, buna da şükür. Çocuklarımdan birisinin eli kırık, diğerinin de yüzünde yaralanma var.” diye konuştu.

Finike’de selzede çocukların babası: Mal mülk gitsin önemli değil VİDEO



"Çocuklarıma bir şey olmasın, mal mülk gitsin"

Baba Cezeri, çocuklarının iyi durumda olduğunu belirterek, "Hastaneye gittim gördüm, çok şükür durumları iyi. Allah, devletten razı olsun. Allah’tan gelen bir durum karşı gelemeyiz. Çocuklarıma bir şey olmasın, mal mülk gitsin önemli değil. Bu dünyada çocuklar yanımda olsun, başka bir şey istemem." şeklinde konuştu.

"Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi"

Suriyeli ailenin komşularından olan ve olay anında müdahalede bulunan Mehmet Bulut ise, “Olayı gördüm, saat 04.00 civarlarında yaşandı. Burada bulunan istinat duvarı suların etkisiyle evin üzerine doğru yıkıldı. Altında 4 kişilik bir aile kaldı, biz kendi imkanlarımızla ilk anda kurtardık. Sonrasında ekiplere haber verdik ve geldiler. Çocuklar zarar gördü ve biz paniğe kapıldık. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi ve korktuk.” ifadelerini kullandı.