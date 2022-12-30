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    Firari Can Dündar, "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride

    "MİT tırları davası"nda hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar, İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye dahil edildi.
    • 30.12.2022 - 23:56
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 23:59
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    Firari Can Dündar, 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride

    İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde güncelleme yapıldı.

    FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar, 5 renk kategorisinin yer aldığı listede gri kategoriye eklendi.

    İhbar edenlere 500 bin lira ödül

    AA'nın aktardığına göre; gri kategoride arananların yakalanmasına yardımcı olanlara 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık 2020'de, firari sanık Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "terör örgütüne (FETÖ) yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

    Bir süre önce hakkında kırmızı bülten de çıkarılan Dündar yurt dışında yaşıyor.

    Firari Can Dündar, 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride #1


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