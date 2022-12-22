Firari suçlu Atilla Önder, İspanya’da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, birçok suçtan firari olarak aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya’da yakalandığını duyurdu.

Türkiye'ye getirilecek

Önder'in, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak arandığı belirtildi.

Emniyet kaynakları, firarinin kısa sürede Türkiye’ye getirileceğini de bildirdi…

Kırmızı bülten çıkarılmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’, ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek

Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı. Önder, 22 Aralık’ta Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.”

Bakan Soylu: Kahraman Türk polisimize tebrikler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Önder’in yakalanmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, “Türk Polisi takip etti, kırmızı bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor. Kahraman Türk polisimize tebrikler…” dedi.