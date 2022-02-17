- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 17.02.2022 - 11:01
- Güncelleme : 17.02.2022 - 11:08
Mehmetçik, PKK’lı teröristlerin bir girişimini daha önledi.
Kendilerine hedef olarak Fırat Kalkanı bölgesini seçen teröristler, kahraman komandoların radarına girdi.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
“İNLERİNDE VURUYORUZ”
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.” denildi.
Operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.