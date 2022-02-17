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    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:08
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    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı öldürüldü

    Mehmetçik, PKK’lı teröristlerin bir girişimini daha önledi.

    Kendilerine hedef olarak Fırat Kalkanı bölgesini seçen teröristler, kahraman komandoların radarına girdi.

    Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    “İNLERİNDE VURUYORUZ”

    Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.” denildi.

    Operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.


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