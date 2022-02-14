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    Fırtına bitip balık bollaşınca tezgahlar da doldu taştı

    Geçtiğimiz günlerde fırtına ve lodosun etkisiyle boş kalan balık tezgahlarında, hafta sonu havaların iyileşmesiyle birlikte bolluk yaşandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:56
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    Fırtına bitip balık bollaşınca tezgahlar da doldu taştı

    Özellikle Karadeniz ve Çanakkale Bölgesi’nde bir hafta önce etkili olan fırtına ve kötü hava koşulları sebebi ile balıkçı teknelerinin denize açılamaması tezgahlara olumsuz yansımıştı.

    Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Karadeniz ve Ege Bölgesi’nde yaşanan olumsuz hava koşulları azaldı ve balık tezgahlarında bolluğa sebep oldu.

    Geçen haftadan bu yana ancak iki gündür balık tezgahlarında artış olduğunu ifade eden Muharrem Şahin, hamsi, istavrit ve uskumru balıklarında fazlasıyla bolluk olduğunu dile getirdi.

    "CUMA GÜNÜNDEN BU YANA BOLLUK BAŞLADI"

    Şahin, “Geçen hafta balık yoktu. Tezgahlarımız boş kalmıştı. Şimdi havalar ısındı. Cuma gününden bu yana bolluk başladı. Karadeniz istavriti, mezgit ve barbun balıkları da çoğalmaya başladı. Sadece çinekop balığında sıkıntılar var. Onun dışında tüm balıklarımız fazlasıyla tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlarda pek bir düşüş olmadı. Geçen haftalarla aynı şekilde seyrediyor. Vatandaşlarımız da bu bolluk sayesinde hafta sonu balıktan nasibini alacak.” dedi.

    Fırtına bitip balık bollaşınca tezgahlar da doldu taştı #1

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