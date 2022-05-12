Florya'da kendisini videoya alan kişiyi suçüstü yakaladı

Florya'da kendisini videoya alan kişiyi suçüstü yakaladı

Alışveriş merkezinde çalışan genç bir kadın, kendisini kamera kaydına alan sapığı ele verdi.

İstanbul'un Florya ilçesinde bulunan bir AVM'de taciz skandalı yaşandı.

Bir stantta çalışan genç kadın, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Durumu fark edip şahsın elinden telefonu alan kadın, görüntüleri görünce tepkisiz kalamadı. Şahıs, kadının bağrışları üzerine çevredekiler tarafından önce darbedildi ardından da güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Yemen uyruklu olduğu tepit edilen şahsın sınır dışı edileceği bildirildi.

Florya'da kendisini videoya alan kişiyi suçüstü yakaladı