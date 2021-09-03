Florya'da minibüsün çarptığı otomobilde 4 yaralı

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobil kazada kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Florya'ya bağlı İstanbul Caddesi'nde Mahmur Sağlam idaresindeki 34 PV 9653 idaresindeki minibüs karşı yönden gelen Mehmet Savaş idaresindeki 34 TT 080 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucunda otomobil kullanılamaz halde geldi.

Kazanın sesini duyan sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan kimlik bilgileri belli olmayan iki kadını ve sürücüyü çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Bu esnada kazaya karışan bir diğer otomobilde hasar meydana geldi. Ekipler hurda yığınına dönen otomobili kaza yerinden kaldırdı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Minibüs sürücüsü Mahmut Sağlam'ın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.