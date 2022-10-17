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Foça’da 231 göçmenin yakalanma anı

Foça’da 231 göçmenin yakalanma anı

Balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan, aralarında kadınların da bulunduğu 231 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçakların yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.