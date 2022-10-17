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- Foça’da 231 göçmenin yakalanma anı
Foça’da 231 göçmenin yakalanma anı
- 17.10.2022 - 17:29
- Güncelleme : 17.10.2022 - 17:53
Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı istihbarat birimleri, geçen 24 Eylül'de, kaçak göçmen geçişi yapılacağı bilgisine ulaştı.
Sabaha karşı teknenin yerini tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu.
Uyarılara aldırış etmeyen kaçak göçmen organizatörleri, Yunan kara sularına geçmeye çalıştı.
231 kaçak göçmen çıktı
İstanbul Limanı'na kayıtlı 'Sima Reis' isimli tekne bir süre sonra İzmir’in Foça ilçesi Aslanburnu mevkisi açıklarında durduruldu.
Operasyon timlerinin kontrolüne geçirdiği tekne, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yapılan çalışmada, teknenin ambar kısmında ve güvertesinde 231 kaçak göçmen bulundu.
Operasyon görüntüleri
Öte yandan bu operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, Yunan kara sularına geçmeye çalışan balıkçı teknesinin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takip edildiği anlar yer aldı.
İzmir'de 231 kaçak göçmen ve 2 organizatörün yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı VİDEO
İtalya’ya gitmeye çalışıyorlardı
DHA’nın haberine göre göçmenlerle birlikte yakalanan ve gözaltına alınan 2 organizatör ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Aralarında kadınların da bulunduğu göçmenlerin, çoğunlukla Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ve yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'ndaki sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.