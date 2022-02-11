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    Foça’da İHA'lı operasyon: 197 göçmen yakalandı

    Bir tekneye İHA desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 göçmen yakalandı. Baskında, 10 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 13:01
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    Foça’da İHA'lı operasyon: 197 göçmen yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağının bilgisini aldı.

    Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı.

    İHA TESPİT ETTİ

    Harekete geçen ekipler, Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekneyi insansız hava aracıyla tespit etti.

    Daha sonra tekneye baskın yapan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 197 göçmeni yakaladı.

    10 İNSAN KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon kapsamında, 10 insan kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı.

    10 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Foça’da İHA lı operasyon: 197 göçmen yakalandı #5

    Foça’da İHA lı operasyon: 197 göçmen yakalandı #6


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