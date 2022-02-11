Foça’da İHA'lı operasyon: 197 göçmen yakalandı

Bir tekneye İHA desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 göçmen yakalandı. Baskında, 10 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.