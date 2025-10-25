Foça'da selin ardından temizlik çalışmaları başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in 1 kişinin otomobiliyle sel sularına kapılıp hayatını kaybettiği Foça ilçesinde, sağanağın ardından bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

"KANAL TIKANDI"

Evini su basan Ali Gül, "Yağmur sabah erken saatlerden başladı. Kanalın tıkanmasıyla su baskını oldu. Suyun boyu 190 santimetreye kadar çıktı.

Evdeki eşyaların hepsi çöp oldu. Ekipler geldiler. Onlar olmasa ben zaten burayı 20 günde de temizleyemezdim. Sıkıntı büyük, masraf çok ama ne yapalım." dedi.

"MAĞDUR DURUMDAYIZ"

Evini su basan mahalleliden Kadir Yatçı ise "Deredeki su taştığı için evimizi su bastı. Yapacağımız bir şey kalmadığını anlayınca üst kata kaçtık. Mağdur durumdayız." diye konuştu.