Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, doktorların grevine ‘sorumsuzluk’ dedi

Başbakan Borne, bugün grevleri bitmesi beklenen pratisyen hekimlerin greve devam etme kararlarını eleştirdi. Borne, yoğun bir dönemde greve gidilmesini sorumsuzluk olarak nitelendirdi.

Fransa’da sağlık sistemi, personel krizi ve hasta yoğunluğu nedeniyle zorda…

İş koşullarının kötüleşmesinin yanı sıra konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle geçen hafta greve başlayan pratisyen hekimlerin grevinin bugün sona ermesi beklenirken greve devam kararı çıktı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, konuyla ilgili France Info televizyon kanalına yaptığı açıklamada, pratisyen hekimleri greve devam etme kararları nedeniyle eleştirdi.

“Gerginliğin arttığı bir dönemde grev yapmak sorumsuzca”

AA’nın haberine göre; Borne, "Zorluk yaşadıklarını, iyileştirmeler isteyebileceklerini anlıyorum ancak bu bayramda (Noel) hastanelerde gerginliğin arttığı bir dönemde grev yapmak sorumsuzca." ifadesini kullandı.

Borne, sadece bazı doktor sendikalarının grev çağrısı yaptığını ileri sürdü.

Grevin, sağlık çalışanlarına ilişkin gelecek 5 yılı kapsayan müzakerelerin yapıldığı bir döneme denk getirildiğini savunan Borne, bu kış döneminde Fransa'daki hastanelerin grip, bronşiyolit ve koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Borne, hasta bakıcılarının bu dönemde seferber olduklarını aktardı.

Hükmet yol haritası üzerinde çalışıyor

İki yıldır doktor maaşlarında artış kaydedildiğini ancak bunun yetersiz kaldığını gördüklerini ifade eden Fransa Başbakanı, hükümetin sağlık sistemindeki krizi aşmak için bir yol haritası üzerinde çalıştığını söyledi.

Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta sonu hasta bakım hizmeti personeline sesleneceğini belirtti.

Pratisyen hekimler, taleplerini dile getirmek için 5 Ocak'ta Paris'te gösteri düzenleyecek.