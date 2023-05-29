Fransa'da Türk anne ile çocuklarına 60 bıçak darbesi Genç anne ve iki çocuğu, Fransa'daki evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Kadının birkaç gün önce şikayetçi olduğu işitme ve konuşma engelli eski eşi, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Kadın ve çocuklarının 60 bıçak darbesiyle katledildiği öğrenildi.

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Tüyler ürperten olay, Fransa'nın Dreux kentinde yaşandı…

37 yaşındaki Çağla Dereli ile çocukları Selinay (13) ve Ata’dan (1.5) haber alamayan bir yakını, çilingir yardımıyla eve girdi.

Genç kadın ve çocuklarını kanlar içerisinde bulan kişi, hemen polise haber verdi.

60 bıçak darbesi...

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Dereli'nin vücudunda 40, çocukların bedeninde ise 10'ar bıçak darbesi olduğunu belirledi.

Franceinfo'nun haberine göre katil zanlısı olarak aranan kadının işitme ve konuşma engelli eski eşi Y.K., Yvelines'in Plaisir kasabasında cep telefonu almak için bir ATM'den para çekerken yakalandı.

Şiddetten hapis yattı

Selinay'ın babası olan şüphelinin 2021'de eşi ve kızına şiddet uyguladığı için hapis cezasına çarptırıltığı ve uzaklaştırma cezası aldığı öğrenildi.

Çağla Dereli'nin olaydan birkaç gün önce zanlının eve geldiğine ilişkin şikayette bulunduğu, eski eşinin aracına GPS takip cihazı yerleştirdiğinden şüphelenen kadının evinden mücevher çaldığı ihbarı yaptığı belirlendi.

Cinayetlerden önce paylaşım yaptı

Öte yandan cinayetlerle ilgili dehşete düşüren bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Katil zanlısı Y.K.'nin, cinayet öncesi sosyal medya hesabından işaret diliyle video paylaştığı, şüphelinin Fransızca, "Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim. Çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor.” notu düştüğü görüldü.

Bu arada Trabzonlu olduğu öğrenilen Çağla Dereli ile çocuklarının, Arsin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.