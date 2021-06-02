Fransa'ya gitmek isterken akıntıya kapıldı: Glina Nehri'nde bulunan ceset için DNA istendi

Fransa'ya gitmek isterken akıntıya kapıldı: Glina Nehri'nde bulunan ceset için DNA istendi

Fransa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan Levent Öden, Glina Nehri'nde akıntıya kapıldı. Öden'in cansız bedeninin bulunduğu iddia edildi.

Iğdır'dan İstanbul'a gelen ardından Bosna Hersek'e geçen 26 yaşındaki Levent Öden, Glina Nehri'ni yüzerek karşıya geçmek istedi.

Fransa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan Öden, arkadaşlarıyla birlikte Glina Nehri'ne girdi.

Öden, yüzme bilmediği için, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu.

Olayın ardından Öden'in arkadaşları, ailesini arayarak, durumu anlattı.

Oğullarının kaybolduğunu öğrenen Hasan Öden, Fransa'da yaşayan kardeşlerine haber verdi.

"CESET ÖDEN'E AİT OLABİLİR"

Glina Nehri'nde 2 gün arama yapan Levent Öden'in amcaları, bir ize rastlayamadı.

Aramaların sürdüğü nehirde, bir erkeğe ait cansız beden su yüzüne vurunca Zagreb Konsolosluğu, Öden'in Fransa'da yaşayan amcası Mehmet Öden'e ulaştı.

Konsolosluk görevlileri, üzerinde kırmızı tişört ve parmağında yüzük olan cesedin Öden'e ait olabileceği bilgisini verdi.

Cansız bedenin kimlik tespiti için Iğdır'da yaşayan ailesinden DNA testi gerektiği bildirildi.

Kaçak yollarla Fransa'ya gitmeye çalıştı: Glina Nehri'nde kayboldu VİDEO ARŞİV

"EĞER OĞLUMA AİTSE.."

Kimlik tespiti için DNA testi istenen baba Hasan Öden, "Yetkililer, cenazenin teslimi için önce DNA üzerinden kimlik tespiti istemişler.

Bir an önce kimlik tespiti yapılmasını eğer cenaze oğluma aitse teslim edilmesi istiyorum." dedi.



