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    Freni patlayan kamyonun camından atlayan kişi ezilerek can verdi

    Malatya'ya ilerlerken freni patlayan kamyonda yolcu koltuğunda bulunan kişi, panik yaparak kendisini aşağı attı. Kamyonun üzerinden geçtiği kişi hayatını kaybetti.
    • 24.08.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:47
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    Freni patlayan kamyonun camından atlayan kişi ezilerek can verdi

    Malatya-Kayseri karayolunun Tataruşağı civarında korkunç bir kaza yaşandı.

    Malatya yönüne ilerleyen 44 yaşındaki Hüseyin B. kontrolündeki 44 DP 711 plakalı kayısı kamyonunun freni patladı.

    Camından atladığı aracın altında can verdi

    Bu sırada, araçta yolcu konumunda bulunan 47 yaşındaki Harun Binbuğa ise panik yaparak kendini aşağı attı.

    Kamyonun altında kalan şahıs feci şekilde hayatını kaybederken, araç ise kontrolden çıkarak devrildi.

    Freni patlayan kamyonun camından atlayan kişi ezilerek can verdi #1

    Sürücü tedavi altında

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden Harun Binbuğa’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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