- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- FSM'de tuz tankerine çarpan servisin şoförü öldü
FSM'de tuz tankerine çarpan servisin şoförü öldü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde tuz tankerine arkadan çarpan servis şöförü hayatını kaybetti.
- İHA
- 23.01.2022 - 02:37
00.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası istikametinde seyir halinde olan tuz tankerine arkasından gelmekte olan Volkswagen marka servis aracı çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle servis şöförü bulunduğu yerde hayatını kaybetti. Şöförün sıkışan cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza sebebiyle FSM Köprüsü Avrupa yakası istikameti 3 şeriti trafiğe kapatıldı. Tek şerite düşen yol sebebiyle köprü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan servis aracı trafik ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik açıldı.