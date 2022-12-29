FSM'deki zincirleme kaza anı kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir araç alev almış, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Aralık gecesi korkunç bir kaza yaşanmıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak köprü üzerinde durduğu görülmüştü.

Arkadan gelen otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düşmüştü.

Bu sırada balkona düşen otomobil ise alevlere teslim olmuştu.

3 kişi yaralandı

Çevredekiler ve polis ekipleri yangın tüpüyle otomobile müdahalede bulunarak söndürmeye çalıştı. Adeta savaş alanına dönen kazada 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 2 sağlık görevlisi yaptı. ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı

İtfaiye ve polis ekipleri köprüde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

DHA'nın aktarımına göre; kaza nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bir süre durdu. Emniyetin sağlanmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza anı kamerada

Aradan geçen zamanın ardından kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde köprü üzerinde duran otomobile arkadan gelen araçların çarparak savrulduğu görülüyor. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil ise bariyeri aşarak alev alıyor.