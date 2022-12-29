Petrol
83.4
-0.70%
Euro
19.8969
0.20%
Dolar
18.7125
0.01%
Altın
1.088
0.28%
Borsa
5346
1.66%
Bitcoin
314.286
-0.23%
BTXN Coin
6.10
-3.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    FSM'deki zincirleme kaza anı kamerada

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir araç alev almış, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
    • 29.12.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FSM'deki zincirleme kaza anı kamerada

    İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Aralık gecesi korkunç bir kaza yaşanmıştı.

    4 aracın karıştığı zincirleme kazada, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak köprü üzerinde durduğu görülmüştü.

    Arkadan gelen otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düşmüştü.

    Bu sırada balkona düşen otomobil ise alevlere teslim olmuştu.

    3 kişi yaralandı

    Çevredekiler ve polis ekipleri yangın tüpüyle otomobile müdahalede bulunarak söndürmeye çalıştı. Adeta savaş alanına dönen kazada 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

    Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 2 sağlık görevlisi yaptı. ardından hastaneye kaldırıldı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    FSM deki zincirleme kaza anı kamerada #1

    Trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı

    İtfaiye ve polis ekipleri köprüde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

    DHA'nın aktarımına göre; kaza nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bir süre durdu. Emniyetin sağlanmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    FSM deki zincirleme kaza anı kamerada #2

     

    Kaza anı kamerada

    Aradan geçen zamanın ardından kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaşıldı.

    Görüntülerde köprü üzerinde duran otomobile arkadan gelen araçların çarparak savrulduğu görülüyor. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil ise bariyeri aşarak alev alıyor.

    FSM deki zincirleme kaza anı kamerada #3

    FSM deki zincirleme kaza anı kamerada #4

     


    Avcılar’da, bebekli aileyi yangından itfaiye kurtardı
    3. Sayfa

    Avcılar’da, bebekli aileyi yangından itfaiye kurtardı

    Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
    Gündem

    Kartalkaya'daki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Görüş Bildir