Gabar'ın petrolünü çalıp satıyorlardı: Suçüstü yakalandılar Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan ham petrolü çalarak Diyarbakır'da satan iki kişi suçüstü yakalandı. Yakayı ele veren 2 şahıs petrolü sattıklarını itiraf etti.

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Güvenlik güçlerinin yıllardır süren terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Önemli ölçüde yol katedilen terör mücadelesinde, bir dönem operasyonlarının düzenlendiği bölgelerde artık huzur ve güven hakim.

Bunun üzerine Şırnak'ın tamamen arındırılan Gabar ve Cudi Dağları'nda petrol aramaları başladı.

Çalışmalar meyvelerini veriyor

Türkiye'nin enerjide bir üst lige çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği karada ve denizdeki arama faaliyetleri, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık

Gabar'dan petrol fışkırırken bu sefer akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın taşımacılığını yapan firmanın şoförü olan M.A.D. ve ve arkadaşı B.B., dorselerine yükledikleri ham petrolü Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Köseli mevkiinde bulunan benzinliğe getirdi.

Ham petrol yerine su

Burada ham petrol dolu dorseyi, su dolu dorseyle değiştiren ikili, rafineriye gitti.

Rafineride dorseyi depoya boşaltıkları esnada ham petrol değil su olduğu tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri çağırıldı

Suçlarını itiraf ettiler

Gözaltına alınan 2 şahıs ismini bilmediklerini iddia ettikleri şahıslara petrolü sattıklarını itiraf etti.

Gözaltına alındılar

İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.