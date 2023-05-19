Galata Köprüsü'nden denize düşen vatandaş yaşamını yitirdi İstanbul Galata Köprüsü'nden bilinmeyen bir sebeple denize düşen vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 21.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle Galata Köprüsü'nden denize düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa bir sürede olay yerine gelen polisler sahil güvenlik ile beraber arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Sahil güvenlik dalgıçları da arama kurtarma çalışmalarına katılarak suyun altında ceset araması yaptı.

Cansız bedeni bulundu

Polis dalgıç ekiplerinin araması sonucu gece saatlerinde şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze daha sonrasında otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.