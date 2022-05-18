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    Galata'daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada

    Gece yürüyüşüne çıkan iki arkadaştan biri, elindeki telefonundan fotoğraf gösterirken, kapkaççılar telefonu havda yakalayarak kaçtı. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.
    • 18.05.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:06
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    Galata'daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada

    Beyoğlu'nda geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, gece 03.00 sularında yabancı uyruklu Rajab Hamo ve arkadaşı Moaz Kharrat gezmek için dışarı çıktı.

    Bir süre dolaşan gençler, Galata Kulesi'nin yakınlarından Karaköy'deki evlerinin istikametine doğru yürümeye başladı.

    İHA'nın aktarımına göre, bu sırada bölgede bulunan üç hırsız, gençlerin peşine takılarak takibe başladı.

    Arkadaşına fotoğraf gösterirken telefonunu kaptırdı

    Sokak içerisinde Rajab Hamo, arkadaşıyla arasında geçen sohbet nedeniyle telefondan bir fotoğraf göstermek istedi.

    Bu sırada arkadan gelen kapkaççılardan bir tanesi, Hamo’nun elinde bulunan telefonu ve cüzdanını alarak kaçmaya başladı.

     

    Galata'daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada ViDEO

    Bekçiden yardım istediler

    Ara sokaklara giren kapkaççılar gözden kaybolurken, neye uğradığını şaşıran gençler, bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinin yanına giderek yardım istedi.

    Kapkaç mağduru gençlerin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen çarşı ve mahalle bekçileri, durumu polis merkezine bildirerek, sokaklarda kapkaççıları aramaya başladı.

    Galata daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada #1

    Yakalanan kapkaççılar gözaltında

    Kapkaç mağduru genç, arkadaşıyla birlikte polis merkezine giderek yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Olay yerinde ve yakın çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kapkaççıları yakalayarak gözaltına aldı.

    Galata daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada #2

    Galata daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada #3

    Galata daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada #4

    Galata daki gencin, elindeki telefonunu çaldırma anı kamerada #5


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