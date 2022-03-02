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    Galata'dan Sirkeci'ye gitmek için turistten 100 lira istedi

    İstanbul'daki denetimlerde Sirkeci'den Galata'ya gitmek için turistten 100 lira istediği belirtilen taksiciye ceza kesildi.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 15:05
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    Galata'dan Sirkeci'ye gitmek için turistten 100 lira istedi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü.

    Eminönü İskelesi önünde yapılan denetimde, taksiler uygulama noktasında durdurularak kontrolleri yapıldı.

    Eksik evrakları bulunan, yolcu seçen, taksimetre açmayan ve diğer kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı.

    Denetimde yolcu seçen 2 taksi sürücüsüne toplam 3 bin 646 TL, belediye ruhsatı olmayan 1 taksi sürücüsüne bin 823 TL ve emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye 196 TL ceza kesildi.

    TÜRLÜ BAHANELER ÇARE OLMADI

    Cezai işlem uygulanan sürücüler, türlü bahanelerle yaptıklarını kabul etmeseler de cezadan kaçamadı. Yolcu seçen sürücülerin araçları 10 gün bağlanarak otoparka çekildi.

    Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası yiyen Tekin Doğan, “Trafik akmıyor. İş güç yok. Bir de emniyet kemerinden ceza yedim. Trafik var diye takmadım. Ticari taksi sürekli indi-bindi yapıyorum. Nasıl takayım bu trafikte” diye konuştu.

    PAZARLIK YAPMADIM"

    Sirkeci’den Galata’ya gitmek için yabancı turistten 100 lira istediği öğrenilen taksi şoförü, “Taksimetreyi açtım. 50 metre ileriden bindi zaten. Pazarlık yapmadım. Taksimetrem hep açıktı. Az ileriden bindi zaten” dedi.

    Galata dan Sirkeci ye gitmek için turistten 100 lira istedi #1

    Galata dan Sirkeci ye gitmek için turistten 100 lira istedi #2


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