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    Osmaniye'de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2'si polis 5 yaralı

    Osmaniye'de silahla yaralama olayına karışmasının ardından yine silahla gasbettiği kamyonetle kaçan M.S.T., bir polis otosu ve üç araca çarptı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 02:50
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 03:24
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    Osmaniye'de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2'si polis 5 yaralı

    Osmaniye'de silahlı yaralama olayına karıştıktan sonra yine silah zoruyla gasbettiği kamyonetle kaçmaya çalışan şüpheli bir polis otosu ve üç araca çarparak durdu, çarpma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    DUR İHTARINA UYMADI

    Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen M.S.T. (19) yaya olarak kaçarken, Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis, M.S.T.'yi aramaya başladı. M.S.T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken bulan polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı.

    Osmaniye'de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2'si polis 5 yaralı-Video

    POLİS OTOSUNA, 2 ARACA VE OTOBÜSE ÇARPTI

    Kovlama sırasında M.S.T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta il olarak yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille ve bir özel halk otobüsüne çarparak durdu.

    Osmaniye de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2 si polis 5 yaralı #1

    2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada polis otosunda bulunan komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli M.S.T., ayrıca çarptığı araçlarda bulunan M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. M.S.T. tarafından tabanca ile bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı.

    Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.S.T., gözaltına alındı.

    Osmaniye de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2 si polis 5 yaralı #2

    KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

    Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosu ile diğer araçlara çarpma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Osmaniye de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2 si polis 5 yaralı #3

    Osmaniye de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2 si polis 5 yaralı #4

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