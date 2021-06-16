Osmaniye'de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2'si polis 5 yaralı

Osmaniye'de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2'si polis 5 yaralı

Osmaniye'de silahla yaralama olayına karışmasının ardından yine silahla gasbettiği kamyonetle kaçan M.S.T., bir polis otosu ve üç araca çarptı.

Osmaniye'de silahlı yaralama olayına karıştıktan sonra yine silah zoruyla gasbettiği kamyonetle kaçmaya çalışan şüpheli bir polis otosu ve üç araca çarparak durdu, çarpma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DUR İHTARINA UYMADI

Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen M.S.T. (19) yaya olarak kaçarken, Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis, M.S.T.'yi aramaya başladı. M.S.T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken bulan polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı.

Osmaniye'de gasbettiği kamyonetle polis otosu ve üç araca çarptı: 2'si polis 5 yaralı-Video

POLİS OTOSUNA, 2 ARACA VE OTOBÜSE ÇARPTI

Kovlama sırasında M.S.T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta il olarak yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille ve bir özel halk otobüsüne çarparak durdu.

2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada polis otosunda bulunan komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli M.S.T., ayrıca çarptığı araçlarda bulunan M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. M.S.T. tarafından tabanca ile bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.S.T., gözaltına alındı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosu ile diğer araçlara çarpma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.