Gayrettepe'de yumruk yediği mekanın önündekileri aracıyla ezdi Gayrettepe'de bir şahıs eğlence mekanı çıkışında yumruk yediği iddiasıyla, otomobilini kulüp önündekilerin üzerine sürüp çarptı.

İHA

Beşiktaş Gayrettepe’de arkadaşı 21 yaşındaki Bedirhan M. ile birlikte eğlence mekanına gelen 22 yaşındaki Özcan Ş., burada eğlenip alkol aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan çıkan iki genç iddiaya göre dışarıda kavga eden bir gruba denk geldi.

Özcan Ş.'nin iddiasına göre, burada gruptaki biri tarafından kendisine yumruk atıldı.

Kendisine küfür edildiğini de söyleyen Özcan Ş., ardından otomobiline binerek gaza bastı. O esnada bir anda hızlanan otomobilin sürücüsü, mekanın önünde kahyalık yapan Ali Sedat Ö.’ye ve 31 yaşındaki Roşan Ö.’ye çarptı.

Olay sonucunda havada taklalar atarak yere savrulan Ali Sedat Ö., başından ağır şekilde yaralanırken, Roşan Ö. ise bacağından yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede ameliyata alınan Ali Sedat Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren sürücü Özcan Ş. ise ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Yumruk attı"

Burada ifadesi alınan Özcan Ş., işletmede eğlendiklerini, alkol aldıklarını, işletme çıkışı kavga eden bir gruba denk geldiklerini, kavga edenlerden birinin kendisine yumruk attığını ve küfür ettiğini, araca bindiğini ancak birilerine çarptığını hatırlamadığını söyledi.

Cezaevine gönderildi

Emniyette adli işlemleri yapılan Özcan Ş. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.