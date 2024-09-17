Gazeteci Ayhan Kıskaç'ın acı günü Gazeteci Ayhan Kıskaç'ın oğlu Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç, icra takibi için geldiği Bursa'da bir aracın çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Genç avukatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA

Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı’nda icra dosyası takibi için gelen İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’a, bir başka davaya bakmak için Uşak’a gideceği otobüsüne binmek için terminale yürüdüğü sırada, terminal yönüne giden Abdullah D.’nin (20) kullandığı 16 J 1144 plakalı otomobil çarptı.

Savrulan Kıskaç, park halindeki 16 FDN 25 plakalı cipe çarparak yere düştü.

GENÇ AVUKAT İCRA TAKİBİ İÇİN BURSA'YA GİTTİ: KAZA GEÇİRDİ

Başına aldığı darbeyle yaralanan Kıskaç, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cafer Alpgiray Kıskaç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Abdullah D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE ÇIKTI

Sürücü Abdullah D.'nin askerlik görevini yerine getirdiği sırada izin alarak Mustafakemalpaşa'ya geldiği ve kazaya karıştığı öğrenildi.

Kıskaç'ın ölümüne neden olan sürücü Abdullah D.'nin kaza anında alkollü ve uyuşturucunun etkisinde olduğu öğrenildi.

GAZETECİ AYHAN KISKAÇ'IN BİRİCİK OĞLUYDU

Abdullah D.'nin ayrıca ters yönde seyrettiği ve yayalara ait bölüme girerek Kıskaç'a çarptığı belirtildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Cafer Alpgiray Kıskaç'ın emektar gazeteci Ayhan Kıskaç'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)