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    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz, TEM Otoyolu’nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.04.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:29
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    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    TEM Otoyolu’nun Sultangazi mevkisinde, dün saat 15.30 sıralarında, otoyoldan çıkış yapan Yüksel Çalkam idaresindeki otomobil, sağ tarafındaki Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki motosiklete çarptı.

    Gazeteci ve radyocu olan Gerz, çarpmanın etkisi ile direkyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı.

    Gerz’in yaşamını yitirdiği kaza anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına tarafından kaydedildi.

    SOL ŞERİTTEN BİR ANDA SAPAĞA YÖNELİDİ

    Görüntülerde otomobilin sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği, şeridinde ilerleyen Gerz'in motosikletine çarptığı anlar yer aldı.

    Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, adliyeye sevk edildi.

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı #1

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı #2

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı #3

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı #4

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı #5

    Gazeteci Rauf Gerz’i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı #6


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